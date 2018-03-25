شهداء ذي قار : لا نمتلك صلاحية التصرف بعائدات نصب الشهيد في الجبايش

2018/03/25 | 15:10

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية الشهداء في محافظة ذي قار اليوم انها لا تمتلك صلاحية التصرف بالعادئات المالية لنصب الشهيد في قضاء الجبايش والتي تذهب مباشرة الى بغداد ، مبينة انها فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء برصد ربع تلك العائدات لاعمال خدمة النصب .

جاء ذلك في تصريح لمدير ش

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية الشهداء في محافظة ذي قار اليوم انها لا تمتلك صلاحية التصرف بالعادئات المالية لنصب الشهيد في قضاء الجبايش والتي تذهب مباشرة الى بغداد ، مبينة انها فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء برصد ربع تلك العائدات لاعمال خدمة النصب .جاء ذلك في تصريح لمدير شهداء ذي قار عبد الحسين هجر لشبكة اخبار الناصرية ، ردا على مطالبات سابقة للادارة المحلية في قضاء الجبايش بتخصيص نصف العائدات لخدمة النصب والمرافق السياحية في المدينة .واضاف ان جميع العائدات المالية تذهب لمؤسسة السجناء في بغداد ، ولا يحق للمديرية في ذي قار التصرف بها مطلقا وفقا لقانون المؤسسة .

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