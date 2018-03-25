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نائب كوردي يحمل بغداد مسؤولية تظاهرات كوردستان
2018/03/25 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ حمل النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الاحد، الحكومة العراقية مسؤولية تظاهرات موظفي الاقليم التي اجتاحت اربيل ودهوك صباح اليوم.

وذكر عبد الله لشفق نيوز ان "الحكومة الاتحادية ارسلت 300 مليار دينار من اصل 900 مليار دينار مجموع رواتب موظفي اقليم كوردستان"، موضحا ان "رواتب موظفي التربية والصحة بحدود 200 مليار دينار، فيما أضافت الحكومة الاتحادية 100 مليار اخرى واعلنت ارسالها جميع رواتب موظفي الاقليم، وبالتالي فان حكومة الاقليم لا يمكنها صرفها".

واضاف ان "هؤلاء المتظاهرين لم يطالبوا سوى بحقوقهم المتاخرة لاربع سنوات مقابل صمت ووعود من الحكومة الاتحادية".

يشار الى ان عددا من مدن اقليم كوردستان شهدت اليوم الاحد تظاهرات، احتجاجاً على قانون الادخار، فيما طالب المحتجون الحكومة الاتحادية بتنفيذ وعودها التي اطلقتها منذ اشهر، والتي قالت فيها انها سترسل كامل رواتب موظفي اقليم كوردستان.

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