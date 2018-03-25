الدفاع المدني في الموصل ينتشل 30 جثة جديدة تعود لنساء واطفال بأعمار صغيرة

2018/03/25 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في الدفاع المدني في مدينة الموصل ، اليوم الأحد ، عن انتشال 30 جثة جديدة، خلال عمليات رفع الأنقاض داخل المدينة القديمة أيمن الموصل بالتعاون مع الشرطة المحلية.وذكر...

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