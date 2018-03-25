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رسمياً.. نشأت اكرم خارج سباق انتخابات اتحاد الكرة
2018/03/25 | 15:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادبات النجم الدولي السابق، نشأت أكرم، خارج سباق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد حصوله على تثنيتين من اصل ثلاثة للترشح في الانتخابات.يذكر ان اللجنة الانتخابية في اتحاد الكرة، اعلنت ان باب الترشح للانتخابات سيغلق، اليوم الاحد، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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