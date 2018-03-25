اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة تدرس تمديد باب الترشيح الى الثلاثاء المقبل

2018/03/25 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف مصدر رياضي رفيع، اليوم الاحد، عن طرح تأجيل قرار غلق باب التأجيل من قبل بعض الاطراف في الهيئة العامة لاتحاد الكرة.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "عدداً من اعضاء الهيئة العامة تقدموا بطلب رسمي الى اللجنة الانتخابية من اجل تأجيل قرار غلق باب الترشيح الى يوم الثلاثاء المقبل"، مبينا ان "هذا الطلب جاء بسبب وجود اربعة ايام عطلة رسمية قبل انتهاء مدة الترشيح".

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واضاف ان "اعضاء اللجنة الانتخابية سوف تدرس تمديد باب الترشيح الى الثلاثاء المقبل بشرط ان يكون هذا الموعد هو الاخير".واشار الى انه "لغاية الان لم يرشح احد عن منصب رئيس الاتحاد سوى عبد الخالق مسعود"، موضحا ان "يونس محمود حصل على التثنية ونشأت اكرم بدأ يقترب من ذلك".يشار الى ان الهيئة العامة لاتحاد الكرة فتح باب الترشيح في الخامس عشر من الشهر الحالي ولمدة عشرة ايام.

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