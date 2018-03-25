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برافو على رادار نابولي ولكن .!
2018/03/25 | 15:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يهتم نابولي بالتعاقد مع كلاوديو برافو حارس السيتي ليكون بديلًا لرينا الذي تأكد رحيله للميلان بنهاية الموسم الجاري ولكن تظل هناك عقبة في محاولة النادي الإيطالي إستقطاب الحارس التشيلي .

فراتب كلاوديو برافو المرتفع هو العقبة التي تحول دون مضي المفاوضات بينه وبين نابولي الذي يرصد راتب أقل للحصول على توقيعه ولكن ربما تتغير الصورة خلال الفترة المتبقية من هذا الموسم خاصة في ظل حاجة نابولي لإنضمام برافو لصفوفه .

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