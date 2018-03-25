بعد سلوفاكيا- الإمارات تخسر ثاني لقاءاتها الودية أمام الجابون بهدف نظيف

2018/03/25 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر خسر منتخب الإمارات أمام الجابون بنتيجة هدف نظيف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين ببطولة كأس الملك بتايلاند.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ليفي ماتيندا، متوسط ميدان الجابون، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

وتعد الخسارة هي الثانية للمنتخب الإماراتي في البطولة الودية، إذ خسر كذلك اللقاء الأول أمام سلوفاكيا بنتيجة 2-1.



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وقام المدرب الإيطالي للمنتخب ألبيرتو زاكيروني بعدة تغييرات على التشكيلة التي شاركت أمام سلوفاكيا، فلعب علي حسيني في حراسة المرمى، كما بدأ ريان الجبيري، لاعب العين أساسيا.

وشارك أحمد خليل، نجم الفريق للقاء الثاني تواليا، لكن فشل في التسجيل على عكس اللقاء الأول.

واحتل المنتخب الإماراتي بهزيمته المرتبة الرابعة، في انتظار تحديد الفائز بالبطولة ما بين سلوفاكيا وتايلاند.





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