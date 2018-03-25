2018/03/25 | 15:15

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الأحد 25 مارس 2018 | 03:06 مساءً

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بدعوة رسمية من الجانب الاماراتي..



فريق اسرائيلي يشارك في "رالي أبو ظبي"

متابعة/..



كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الاحد، ان فريقا اسرائيليا سيشارك في "رالي أبو ظبي الصحراوي" للسيارات بعد تلقيه دعوة رسمية من المشرفين على المسابقة.

وذكرت الصحفية إن "الفريق يضم سائقين وثلاثة فنيين، دخلوا بجوازات سفر إسرائيلية الى دولة الامارات العربية والمتحدة، بعد أن تلقوا دعوة رسمية من المشرفين على المسابقة التي بدأت فعالياتها أمس السبت".

ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد الفريق قوله "وجدنا ترحيبا كبيرا من قبل الجهات المشرفة على المسابقة".

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن "المشاركة الإسرائيلية تختلف عن سابقاتها، بعد أن تمت بدعوة من المشرفين على المسابقة، وليس إجبارا من قبل الاتحاد العالمي للمسابقة".

ولم يصدر رد فوري من دولة الإمارات على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

ولا توجد أي علاقات معلنة بين إسرائيل والإمارات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في أكثر من مناسبة أن العلاقات بين بلاده وبعض الدول العربية في "أحسن حالاتها".انتهى5

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