امريكي يحلق بصاروخ من صنعه ليتأكد من كروية الارض!

2018/03/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

قام الأمريكي من ولاية كاليفورنيا، مايك هيوز، الذي يؤمن بأن كوكب الأرض مسطح، السبت، بالطيران على متن صاروخ ذاتي الصنع.

وحلق هيوز على متن جهازه “صاروخ البخار” إلى ارتفاع 570 مترا فوق سطح الأرض.



وجرى تحليقه في منطقة مدينة إيمبوي المهجورة تقريبا الواقعة في جنوب كاليفورنيا على بعد 320 كيلومترا شرق لوس أنجلوس.



وهبط هيوز بمظلة في صحراء موهافي على بعد 450 مترا من مكان الانطلاق.

وانقسم رأس الصاروخ إلى جزئين أثناء الهبوط وفق خطط كروز.



وأفاد المخترع البالغ من العمر 61 عاما الذي يعمل سائقا لسيارة ليموزين، بأن حالته الصحية جيدة واشتكى من بعض الألم في الظهر فقط.

وكان هيوز يخطط في السابق للقيام بهذا التحليق في نوفمبر عام 2017، لكنه أجله عدة مرات لأسباب تقنية ومعارضة السلطات المحلية.



وبعد الانطلاق الناجح صرح هيوز للصحفيين بأنه يشعر بالراحة.

ويعتقد هيوز، وفقا لما أعلنه أكثر من مرة في رسالاته المنتشرة في يوتيوب، أن الأرض مسطحة.



ويأمل بإنتاج صاروخ قد يساعده في بلوغ الفضاء للحصول على أي أدلة تثبت صحة اعتقاده.



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