الرجل الذي يسبق عصره

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⋙ روحاني: واشنطن فشلت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إضعاف الاتفاق النووي

⋙ ياور:على بغداد أن تتخذ موقفاً قوياً ضد التدخل العسكري التركي في العراق