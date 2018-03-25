نجاة نائب عن ديالى من انفجار عبوة ناسفة أستهدفت موكبه شرق بعقوبة

2018/03/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاحد، عن نجاته من إنفجار عبوة ناسفة إستهدفت موكبه شرق بعقوبة.وذكر الدهلكي لـ"الغد برس" ، إنه " في الطريق باتجاه قضاء بلدروز الى ناحية كنعان (شرق بعقوبة )، تعرض موكبي لإنفجار عبوة ناسفة قرب مدخل المدينة".

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واوضح الدهلكي أن "إلانفجار أسفر عن اضرار مادية في العجلة الشخصية التي كنت بداخلها، دون تسجيل أضرار بشرية".وكان مدني أصيب بتفجير عبوة ناسفة بأطراف خانقين شمال شرقي ديالى في وقت سابق من اليوم.

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