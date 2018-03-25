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جهانغيري يزور قلعة بَم الأثرية
2018/03/25 | 15:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

جهانغيري يزور قلعة بَم الأثرية

إرنا-كرمان- زار النائب الأول لرئيس الجمهورية "إسحاق جهانغيري" يوم أمس السبت، مختلف أقسام قلعة بَم الأثرية التي تقع في محافظة كرمان (جنوب شرق ايران) وهي أكبر بناء مصنوع من الطوب في العالم أدرجت على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو تحت عنوان "بَم وم

25 مارس 2018

04:29

عکس: آرشيو ايرنا

کد خبر: 3603825

1 عکس

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