الاعلام الأمني ينفي تفجير ضريح اسلامي صوفي في كركوك

2018/03/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اصدر مركز الاعلام الأمني، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن قيام عناصر تنظيم داعش بتفجير ضريح ديني في قضاء داقوق جنوبي كركوك.وذكر المركز في بيان, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إقدام عصابات داعش الارهابية على تفجير ضريح اسلامي صوفي في تل حمى جنوب شرقي […]

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