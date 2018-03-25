محاولة اغتيال فاشلة لـ”الدهلكي” في ديالى

2018/03/25 | 15:24

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في سياسة 25 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG- أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن النائب عن ائتلاف العربية نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ/SNG، إن “عبوة ناسبة انفجرت مستهدفة موكب النائب رعد الدهلكي قرب سيطرة كنعان أثناء تحرك الموكب من طريق بلدروز باتجاه بعقوبة”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “انفجار العبوة الناسفة لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية”.

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