الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


محاولة اغتيال فاشلة لـ”الدهلكي” في ديالى
2018/03/25 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في سياسة 25 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG- أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن النائب عن ائتلاف العربية نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ/SNG، إن “عبوة ناسبة انفجرت مستهدفة موكب النائب رعد الدهلكي قرب سيطرة كنعان أثناء تحرك الموكب من طريق بلدروز باتجاه بعقوبة”.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “انفجار العبوة الناسفة لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية”.

sngiq.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/F77AEF6B-B890-4939-9B24-2B28C6676014-300x160
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولة اغتيال فاشلة لـ”الدهلكي” في ديالى) نشر أولاً على موقع (اس ان جي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولة اغتيال فاشلة لـ”الدهلكي” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اس ان جي).

كامل التفاصيل في: اس ان جي ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هجوم انتحاري يستهدف مسجد غرب أفغانستان
⋙ روحاني: واشنطن فشلت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إضعاف الاتفاق النووي
⋙ هيأة الحج توضح تفاصيل قرعة السنوات الخمس المقبلة
⋙ ياور:على بغداد أن تتخذ موقفاً قوياً ضد التدخل العسكري التركي في العراق
⋙ الاعلام الأمني ينفي تفجير ضريح اسلامي صوفي في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو ... الطريحي يكشف ملابسات "فساد" مطار النجف وعلاقة المرجعية بها
⋙ بالفيديو والصور- سفينة سياحية تم شطرها لـ"نصفين" تستعد للإبحار قريباً
⋙ بالصور- طائرة "ميني-كونكورد" يمكنها السفر حول العالم في زمن قياسي
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد