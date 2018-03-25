2018/03/25 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_المهدوي سلوكيات إنسانية غامضة طارق المهدوي توجد في عالمنا المعاصر مئات الجمعيات الداعية إلى الغذاء النباتي كبديل عن اللحوم ومئات الجمعيات الداعية إلى الرفق بالحيوان مع حمايته وتضم هذه وتلك من الجمعيات ملايين البشر ما بين أعضاء وداعمين ومتعاطفين، لتخوض باسمهم بعض المعارك التي هي في الأغلب خاسرة ضد عدة سلوكيات إنسانية شائعة تجاه الحيوان تدور في معظمها حول ذبحه وحب......

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