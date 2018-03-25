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اعتقال عراقي وزوجته في تكساس
2018/03/25 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-متابعة]اعتقلت السلطات في مدينة سان أنتونيو جنوب ولاية تكساس عراقيين بتهمة تعنيف ابنتهما القاصر وضربها بعد أن رفضت الزواج من رجل مسن.ويقول المحققون وفقا لوسائل إعلام امريكية ، إن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما وتدعى مآرب الحشماوي هربت من منزلها في الـ30 من كانون الثاني/يناير الماضي، وتعيش حاليا تحت وصاية أحد مراكز رعاية الأطفال هي واخوانها الخمسة.وذكرت السلطات الامريكية أن الأم وتدعى حمدية الحشماوي [33 عاما]، والأب عبد الله الحشماوي [34 عاما] اعتقلا الجمعة بتهمة العنف الأسري بعد أن حاولا خنق ابنتهما وضربها وصب زيت الطهي الساخن عليها.واوضحت أن الوالدين حصلا على مبلغ 20 ألف دولار من الزوج المرتقب من أجل تنظيم حفل الزفاف.ووصلت العائلة العراقية إلى الولايات المتحدة قبل نحو عامين بتأشيرة دخول قانونية، لكن لم يتم الكشف عن نوع التأشيرة.

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