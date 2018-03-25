الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


يونس محمود وعدنان درجال وحيدر شرار ضمن المرشحين لهيئة رئاسة اتحاد الكرة
2018/03/25 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يونس محمود وعدنان درجال وحيدر شرار ضمن المرشحين لهيئة رئاسة اتحاد الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 17:15.

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