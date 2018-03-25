2018/03/25 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يونس محمود وعدنان درجال وحيدر شرار ضمن المرشحين لهيئة رئاسة اتحاد الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 17:15.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود وعدنان درجال وحيدر شرار ضمن المرشحين لهيئة رئاسة اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود وعدنان درجال وحيدر شرار ضمن المرشحين لهيئة رئاسة اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود وعدنان درجال وحيدر شرار ضمن المرشحين لهيئة رئاسة اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود وعدنان درجال وحيدر شرار ضمن المرشحين لهيئة رئاسة اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).