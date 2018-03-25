سورية: الضغط الشعبي والخلافات بين المسلحين تسرع إنجاز اتفاق دوما

2018/03/25 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت مصدر اعلامية أن اتفاق خروج المسلحين من هناك على وشك من خلال المفاوضات الجارية حاليا بين الجانب الروسي من جهة وقادة ما يسمى "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية لمدينة دمشق.ونقلا عن مصادر مطلعة، فإن هناك معلومات تؤكد أن الاتفاق على وشك الإنجاز.وذلك في الوقت الذي تستعر فيه الخلافات بين الجناح المتشدد لـ"جيش الإسلام" الذي يتزعمه شرعي التنظيم المدعو عوني كعكي، وهو لا يريد التسوية وإنما استمرار القتال والثبات في مواقعه في الوقت الذي دعا فيه كافة المسلحين للاستنفار والتحضر للمواجهة مع الجيش السوري.وعلى المقلب الآخر في دوما، فإن هناك جناحا آخرا يريد التسوية مع الدولة السورية أو اختيار الرحيل عن دوما.انتهىص .

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