الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمال العراق
2018/03/25 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمال العراق | موازين نيوز

الأحد 08/07/1439 هـ - الموافق 25/03/2018 م ، الساعة 05:16 مساءً (بغداد)، 02:16 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-03-25 الساعة 17:02 (بتوقيت بغداد)

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمال العراق

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