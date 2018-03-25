أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق

2018/03/25 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق

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