الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق
2018/03/25 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس التركي يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق

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