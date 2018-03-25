الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


أردوغان يعلن انطلاق عمليات عسكرية تركية بسنجار
2018/03/25 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.ويحتفظ قناة دجلة الفضائية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يعلن انطلاق عمليات عسكرية تركية بسنجار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يعلن انطلاق عمليات عسكرية تركية بسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).


كامل التفاصيل في: قناة دجلة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع علي جبر
⋙ حلم ريال مدريد في 2019
⋙ بالصور: تعرف على الاسماء المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة
⋙ زعيم العصائب قيس الخزعلي: الأحداث الامنية الاخيرة دليل على التراخي والتهاون بسبب انشغال المعنيين بالانتخابات.
⋙ العثور على جثث اربعة شهداء مغدورين جنوب الحويجة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : فضيحة من النوع الثقيل ... هادي چلوب يمارس فن الرقص مع احدى الراقصات "خوش يهز"
⋙ فيديو.. أبو عزرائيل يهاجم طقوسا للشيعة ويكشف اكبر مخاوفه
⋙ بالصور: تعرف على الاسماء المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد