الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


نائب يتعرض لمحاولة اغتيال
2018/03/25 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرض نائب في البرلمان العراقي الأحد إلى محاولة اغتيال في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وذكر أحد أفراد حماية النائب رعد الدهلكي، رئيس لجنة المهجرين في البرلمان العراقي، لموقع "الحرة"، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور الموكب في طريق كنعان- بلدروز شمال شرق ديالى.

واوضح أن النائب الدهلكي ومرافقيه لم يتعرضوا لأي إصابات.

وينتمي النائب رعد الدهلكي لتحالف القوى العراقية، وهو ائتلاف برلماني يضم عدة قوى سنية أبرزها ائتلاف متحدون بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.

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