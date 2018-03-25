الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


تركيا تطلق عملية عسكرية في سنجار شمال العراق
2018/03/25 | 17:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، أن بلاده أطلقت اليوم الأحد عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

وذكر أردوغان، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا "تحارب الإرهابيين في الداخل والخارج"، فيما شدد: "إننا لسنا دولة احتلال وهمنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين".

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