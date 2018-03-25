2018/03/25 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، أن بلاده أطلقت اليوم الأحد عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

وذكر أردوغان، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "أكدنا أننا سوف ندخل سنجار أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا "تحارب الإرهابيين في الداخل والخارج"، فيما شدد: "إننا لسنا دولة احتلال وهمنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تطلق عملية عسكرية في سنجار شمال العراق) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تطلق عملية عسكرية في سنجار شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).