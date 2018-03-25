2018/03/25 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا إن الهزيمة 3-2 في المباراة الودية أمام كولومبيا الجمعة الماضي تمثل جرس إنذار في الوقت المناسب للفريق قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.

وبدت فرنسا مسيطرة على زمام المباراة وتقدمت 2-صفر في أول 26 دقيقة في استادها الوطني لكنها تعثرت تماما بعد ذلك ليدخل مرماها ثلاثة أهداف متتالية.

وأوضح ديشان أنه شرح هذا الأمر للاعبين خلال حديثه معهم بعد المباراة.

واوضح المدرب في تصريحات تلفزيونية الأحد "أحسست أن اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب على هذا المستوى العالي من اللعب".

"قلت لهم ما كان يتوجب علي أن أقوله.



تحدثت معهم عن الأمور التي لم تعجبني.



اللاعبون يهتمون بما أقوله لهم لكن في بعض الأحيان تحدث بعض العثرات كالتي حدثت في مباراة كولومبيا".

واوضح "أرى أن هذه الهزيمة هي بمثابة جرس إنذار بالنسبة لنا".

وأمام فرنسا فرصة للتعافي من آثار الهزيمة حين تحل ضيفة على روسيا مستضيفة كأس العالم في ودية أخرى الثلاثاء المقبل في سان بطرسبرغ.

وربما يغيب المدافع لوكاس ديني عن صفوف فرنسا بعد أن أصيب في مواجهة الجمعة أمام كولومبيا.

وذكر ديشان "يعاني من ألم في العضلات لكن الأمر ليس خطيرا.



سنتحقق من المسألة اليوم".

وفي ظل معاناتهم من إصابات خفيفة شارك لاعبا الوسط كورنتين توليسو وبول بوغبا والمهاجم انطوني مارسيال في تدريبات الفريق الفرنسي السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب فرنسا يحذر لاعبيه بعد الهزيمة امام كولومبيا) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب فرنسا يحذر لاعبيه بعد الهزيمة امام كولومبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).