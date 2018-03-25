وزير الخارجية العماني يدعو لتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وسلطنه عمان

2018/03/25 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال لقائه بحجة الاسلام محمد رضا شاهرودي سفير ايران لدي مسقط إعتبر بن علوي تأسيس لجنة مشتركة اقتصادية بين البلدين في المستقبل القريب أحد السبل لتنمية العلاقات الثنائية معرباً عن شكره للترحيب اللائق الذي حظي به الوفد العماني خلال زيارته طهران من جانب مسؤولي البلاد خاصة رئيس الجمهورية الايراني مشدداً علي متابعة بلاده للإتفاقيات التي أفرزتها هذه الزيارة.وفي المقابل إعتبر السفير الايراني لدي مسقط ان زيارة الوفد العماني لطهران جاءت في وقتها المناسب مشيداً بالعلاقات الطيبة بين البلدين والتي بلغت ذروتها واصفاً هذا التعاون الجاري بين البلدين في شتي الأصعدة الاقليمية والدولية متيناً متمنياً أن تشهد العلاقات الثنائية الاقتصادية التجارية نمواً مستداماً.وكان يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني قد زار طهران في 17 آذار إلتقي خلالها بكبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم حسن روحاني رئيس الجمهورية والادميرال علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي ناقش الجانبان خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في اليمن.إنتهي** ع ج** 1718

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