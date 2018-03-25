2018/03/25 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الأحد، عن ادراج وزارة النقل مشروع مطار كركوك المدني ضمن مشروع المطارات، فيما بين أنه تم توجيه دعوات للشركات المختصة لتأهيله وتشغيله.واضاف الجبوري، أن "الشركة ستعلمنا بكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها"، مشيرا الى أن "حلم مواطني كركوك سيرى النور، ونحن عملنا وتابعنا وقمنا بجهود الخيرين على ضرورة ان يتم تحقيق حلم اهالي كركوك بما يخدمهم ويسهم في جذب المستثمرين لها وتحفيز الحركة الاقتصادية لما ستشهده المحافظة مستقبلا من حملة اعمار وبناء وتطوير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك: وزارة النقل أدرجت مطار كركوك المدني ضمن مشاريعها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك: وزارة النقل أدرجت مطار كركوك المدني ضمن مشاريعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).