الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


عاجل .. اوردوغان يعلن بدء العمليات العسكرية ضد ب ك ك في سنجار
2018/03/25 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ بغداد

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