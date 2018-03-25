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بالوثيقة .. رئاسة الجمهورية ترد على البرلمان بشأن حق الرئيس في إعادة الموازنة
2018/03/25 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة ..

رئاسة الجمهورية ترد على البرلمان بشأن حق الرئيس في إعادة الموازنة

تأریخ التحریر: : 2018/3/25 17:37

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