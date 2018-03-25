2018/03/25 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يقضي بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يقضي بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).