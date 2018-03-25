رغم الرفض العراقي .. تركيا تبدأ عملية عسكرية في شمال العراق لدخول سنجار

2018/03/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اردوغان في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية تركية "قلنا إننا سوف ندخُل ‎سنجار (شمالي ‎العراق) أيضًا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك ، إننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج ، نحن لسنا دولة احتلال وهمُّنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين" ، على حد تعبيره.واوضح الرئيس التركي أن "عملية غصن الزيتون" التي يواصل الجيش التركي القيام بها في شمال سورية أن "لا أحد يحق له القول أن تركيا تحتل سورية" ، على حد قوله.من جانبه قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمن تركيا مرتبط بأمن واستقرار سوريا والعراق".وكانت أوساط عراقية كشفت رفضها دخول القوات التركية الى مناطق شمال العراق تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني ، الذين أعلنوا انسحابهم من قضاء سنجار بناء على طلب الحكومة العراقية.وكانت كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب ابدت استغرابها من الصمت الحكومي الواضح حيال الاعتداءات التركية المستمرة على المناطق والقرى الواقعة شمال العراق ، فيما اتهم برلماني عن الكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بالتواطؤ مع تركيا لخرق السيادة العراقية ، مطالبا الحكومة بتقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد "العدوان التركي" المستمر على الأراضي العراقية.انتهىم .

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