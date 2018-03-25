تركيا تتجاهل المطالب العراقية وتبدأ عملية عسكرية في سنجار شمال العراق

2018/03/25 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،

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