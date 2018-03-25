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هيئة الحج تعلن حجاج بغداد ” نسبة الـ 60 % ” + اسماء
2018/03/25 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)… كشفت الهيئة العليا للحج والعمرة نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد ” كبار السن نسبة 60 % ”للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )

لمعرفة الاسماء اضغط على الرابط ادناه …https://drive.google.com/open…#هيئة_الحج_والعمرة_العراقية

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