2018/03/25 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تعلن حجاج بغداد ” نسبة الـ 60 % ” + اسماء) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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(المستقلة)… كشفت الهيئة العليا للحج والعمرة نتائج قرعة الحج لمحافظة بغداد ” كبار السن نسبة 60 % ”للاعوام ( 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 )
لمعرفة الاسماء اضغط على الرابط ادناه …https://drive.google.com/open…#هيئة_الحج_والعمرة_العراقية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تعلن حجاج بغداد ” نسبة الـ 60 % ” + اسماء) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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