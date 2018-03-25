الجعفري يشدد على ضرورة استئناف اللجنة العراقية البريطانية أعمالها

2018/03/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ، الأحد ، على ضرورة استئناف اللجنة المشترَكة العراقـية البريطانية أعمالها في إطار تعميق العلاقات بين البلدين ، فيما أبدى السفير البريطاني لدى بغداد جوناثان بوول ويلكس استعداد بلاده لدعم العراق اقتصاديّاً.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “إبراهيم الجعفري التقى في مكتبة اليوم، سفير بريطانيا لدى بغداد جوناثان بوول ويلكس”.

واوضح البيان، أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ولندن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، كما بحث الطرفان القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك”.

وأكد الجعفري بحسب البيان على “ضرورة استئناف اللجنة المُشترَكة العراقـيَّة-البريطانيَّة أعمالها في إطار تعميق العلاقات بين البلدين”، مثنيا على “مواقف لندن الداعمة لبغداد، ولاسيَّما مُشارَكتها في مُؤتمَر الكويت الدوليِّ لإعادة أعمار العراق”.

من جهته أبدى السفير البريطاني لدى بغداد جوناثان بوول ويلكس “استعداد بلاده لدعم العراق اقتصاديّاً من خلال تشجيع الشركات البريطانيَّة على الاستثمار”، داعياً إلى “تفعيل الاتفاقـيَّات المُبرَمة بين البلدين”.انتهى25و

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