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واع / الموانئ العراقية تعلن تأهيل وتعويم الساحبة نينوى
2018/03/25 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الموانئ العراقية تعلن تأهيل وتعويم الساحبة نينوى

25/03/2018 17:29:00 PM | عدد القراءات : 2

واع / نينوى / ح.ك

اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاحد، عن تأهيل وإعمار وتعويم الساحبة نينوى.

وذكر مدير عام الشركة، عزيز هاشم العبيدي، في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، ان "هذا العمل جاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي، بالاعتماد على الجهد الفني الذاتي لفنيي قسم المسافن والصناعات البحرية في الموانئ العراقية لترشيد الانفاق المالي وتوفير العملة الصعبة".

واوضح ان "هذه الوحدات لو تم اعمارها في دولة خارجية فانها ستكلف الشركة اموالاً طائلة"، مبينا ان "الورش الفنية في موانئ العراق انتهت هذا اليوم من اعمار وإعادة تأهيل هذه الساحبة من خلال القيام باعمال صيانة منظومة الرفاسات وتنظيف البدن بالعصف الرملي وصبغه بالاصباغ البحرية الخاصة بالاضافة الى الأعمال الاخرى".

واشار العبيدي الى ان "الشركة عومت الساحبة وجربت بنجاح عمليات الاعمار لتقوم بواجباتها المناطة بها في العمليات البحرية".

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