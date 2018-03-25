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السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة
2018/03/25 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

العالم الاسلامي اليمن

السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

الأحد 25 مارس 2018 - 19:50

السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

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