2018/03/25 | 20:05
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السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة
العالم الاسلامي اليمن
السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة
الأحد 25 مارس 2018 - 19:50
السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة
الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة
الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).