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السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

العالم الاسلامي اليمن

السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

الأحد 25 مارس 2018 - 19:50

السيد الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

الحوثي: أمريكا تستخدم السعودية و الإمارات كأدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة

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