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قائممقام سنجار ينفي لـ”المعلومة” تواجد القوات التركية في القضاء
2018/03/25 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / خاص…نفى قائممقام قضاء سنجار محما خليل ، الأحد، قيام القوات التركية بعمليات عسكرية او تحرك داخل القضاء , فيما أوضح ان الحكومة المحلية لم تصلها إي توجيهات بدخول قوات تركيا.وذكر خليل لوكالة / المعلومة /، إن “إعلان دخول القوات التركية إلى قضاء سنجار لتنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني غير صحيح ولا توجد إي تحركات عسكرية داخل القضاء في الوقت الحالي”.واوضح إن “الحكومة المركزية أو القيادات الأمنية لم تبلغنا بدخول القوات التركية إلى قضاء سنجار إلى غاية الان”، مبينا إن “القضاء لم يشهد إي تحركات عسكرية أو عمليات”.وكشف النائب المقرب من رئيس الوزراء جاسم محمد جعفر ، اليوم الأحد ، عن انسحاب حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار إلى العمق الكردي في دهوك وبعض المناطق التركية، فيما اكد عدم وجود اتفاق مع حكومة المركز يتيح لتركيا التوغل داخل الاراضي العراقية.و أكدت وزارة الدفاع العراقية لوكالة / المعلومة /، اليوم الاحد ، عدم علمها بتنفيذ أي عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار شمالي العراق ، فيما اكدت انها لن تقف مكتوفة الايدي امام أي تدخل عسكري خارجي في العراق.يشار الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد اعلن، اليوم الأحد، انطلاق عمليات عسكرية للجيش التركي بقضاء سنجار غربي نينوى.

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