2018/03/25 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قوة كبيرة من الجيش العراقي تصل إلى سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 20:05.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة كبيرة من الجيش العراقي تصل إلى سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة كبيرة من الجيش العراقي تصل إلى سنجار) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة كبيرة من الجيش العراقي تصل إلى سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).