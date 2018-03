العبادي يبحث تطوير الحقول النفطية مع رئيس شركة BP

2018/03/25 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الاحد، تطوير الحقول النفطية مع الرئيس التنفيذي لشركة BP.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “العبادي استقبل في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة BP النفطية بوب ديدلي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة عمل الشركة في كل من حقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك”.

واوضح أنه “تم مناقشة خطة الشركة للعمل المستقبلي في تطوير الحقول النفطية، الذي يساهم بتنفيذ رؤية الحكومة للقطاع النفطي في العراق”.

