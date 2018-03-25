الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


العبادي يبحث تطوير الحقول النفطية مع رئيس شركة BP
2018/03/25 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الاحد، تطوير الحقول النفطية مع الرئيس التنفيذي لشركة BP.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “العبادي استقبل في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة BP النفطية بوب ديدلي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة عمل الشركة في كل من حقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك”.

واوضح أنه “تم مناقشة خطة الشركة للعمل المستقبلي في تطوير الحقول النفطية، الذي يساهم بتنفيذ رؤية الحكومة للقطاع النفطي في العراق”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يبحث تطوير الحقول النفطية مع رئيس شركة BP) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يبحث تطوير الحقول النفطية مع رئيس شركة BP) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي يناقش عمل شركة BP بحقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك
⋙ العبادي يبحث مع جنرال امريكي التنسيق الاستخباري وملاحقة الارهابيين
⋙ بالفيديو .. لحظة "انفجار هاتف محمول" بوجه صاحبه
⋙ موسيقى الجاز تسعد الجمهور السعودي في جدّة
⋙ برلماني روسي: لدينا معلومات حول محاولات خارجية للتدخل في الانتخابات الروسية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. لحظة "انفجار هاتف محمول" بوجه صاحبه
⋙ فيديو: فاسكيز يعلن إستعداده للارجنتين بهدف رائع في تدريبات الماتادور
⋙ بالصور-ثاني أطول رحلة طيران مباشر في التاريخ تصل لندن..استغرقت 17ساعة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد