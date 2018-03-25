2018/03/25 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجلس الامن الوزاري يناقش منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 20:10.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامن الوزاري يناقش منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامن الوزاري يناقش منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامن الوزاري يناقش منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامن الوزاري يناقش منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).