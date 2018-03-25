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عاجل .. مدير ناحية سنوني التابعة لسنجار: القوات الاتحادية انتشرت في المواقع التي اخلتها قوات البي كه كه بالقضاء
2018/03/25 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ..

مدير ناحية سنوني التابعة لسنجار: القوات الاتحادية انتشرت في المواقع التي اخلتها قوات البي كه كه بالقضاء

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