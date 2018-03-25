2018/03/25 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..



مدير ناحية سنوني التابعة لسنجار: القوات الاتحادية انتشرت في المواقع التي اخلتها قوات البي كه كه بالقضاء

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل .. مدير ناحية سنوني التابعة لسنجار: القوات الاتحادية انتشرت في المواقع التي اخلتها قوات البي كه كه بالقضاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. مدير ناحية سنوني التابعة لسنجار: القوات الاتحادية انتشرت في المواقع التي اخلتها قوات البي كه كه بالقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).