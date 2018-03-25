2018/03/25 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الأحد، عن اعتقال اربعة مطلوبين بتهمة "الارهاب" في مناطق متفرقة من المحافظة.

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