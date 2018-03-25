الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


نائب يدعو الى تحريك دعاوى قضائية ضد الفاسدين قبل الإنتخابات
2018/03/25 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب عن التحالف الوطني، صادق المحنا، اليوم الاحد، القضاء العراقي إلى تحريك دعاوى ضد الفاسدين قبل إجراء الانتخابات لمنعهم من الوصول إلى مراكز القرار مجدداً.

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وذكر المحنا في تصريح لـ"الغد برس"، أن "السارق لا تضبطه وثيقة شرف وإختيار الأسماء النزيهة يقع على عاتق رؤوساء القوائم"، لافتا الى ان "حتمية طرد المجربين الذين تسببوا بخراب العراق انتخابيا".وتابع أن "ما يسمى بوثيقة الشرف ولدت ميتة ولا يمكن التعويل عليها لسبب بسيط، كون ممارسات بعض المرشحين الحاليين مخجلة ولا تنم عن وعي بقضية وطن خرج من رحم معاناة قاسية".وشدد المحنا على ان "ضرورة عدم تدوير الوجوه الكالحة التي انتهجت سلوكا سياسياً مشينا وتسببت بتبديد ثروات البلاد ونسف الإقتصاد العراقي، وان لا يكون المواطن مشتركا بدمار العراق مجدداً من خلال إعطاء صوته للفاسدين".

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