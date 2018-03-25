شركة المواد الإنشائية في ذي قار تشكو عزوف الدوائر الحكومية عن شراء بضائعها

2018/03/25 | 20:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

شكت ادارة شركة المواد الإنشائية التابعة لوزارة التجارة في ذي قار من عزوف الدوائر الحكومية عن شراء بضائعها رغم جودتها واسعارها التنافسية .

وذكر مدير فرع الشركة في ذي قار رافد طارش لشبكة اخبار الناصرية ، ان الشركة تواجه عزوفا من اغلب دوائر الدولة والقطاع الخاص عن شراء بضائعها رغم أسعارها التنافسية ا

شبكة اخبار الناصرية:شكت ادارة شركة المواد الإنشائية التابعة لوزارة التجارة في ذي قار من عزوف الدوائر الحكومية عن شراء بضائعها رغم جودتها واسعارها التنافسية .وذكر مدير فرع الشركة في ذي قار رافد طارش لشبكة اخبار الناصرية ، ان الشركة تواجه عزوفا من اغلب دوائر الدولة والقطاع الخاص عن شراء بضائعها رغم أسعارها التنافسية التي تقل بـ 40% عن اسعار الاسواق المحلية فضلا عن انها من مناشئ عالمية رصينة .

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