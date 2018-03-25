الصحة توجه بتعيين خريجي 2016 – 2017 على الملاكات الطبية والصحية

2018/03/25 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، اليوم الاحد، في الاسراع باجراء عمليات التوزيع للملاكات الطبية على دوائر الصحة، باضافة الى مناقشة اعداد

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