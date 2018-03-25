الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


نفط الوسط يهزم السماوة وديا
2018/03/25 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الغد برس:

تغلب نادي نفط الوسط بكرة القدم، اليوم الاحد، على نظيره السماوة بنتيجة (2-1) ضمن اطار الاستعدادات لمباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وذكر مراسل "الغد برس"، انه "اقيمت على ملعب نفط الوسط، مباراة ودية وظهر فيها اداء فني كبير من الفريقين، حيث سجل اهداف عندليب الفرات المدافع صفاء جبار والمهاجم محمد سعد".

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واضاف ان "المباراة تأتي في اطار تكثيف الاستعدادات للمرحلة الثانية قبل انطلاقها".

يشار الى ان المرحلة الثانية للدوري الممتاز ستنطلق في بداية شهر نيسان المقبل.

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