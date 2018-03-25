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فيديو: فاسكيز يعلن إستعداده للارجنتين بهدف رائع في تدريبات الماتادور
2018/03/25 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلن النجم الشاب لوكاس فاسكيز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا عن نفسه وبقوة خلال تدريبات منتخب بلاده قبل مواجهة فريقه أمام المنتخب الارجنتيني.

وسوف يلتقي المنتخب الإسباني مع المنتخب الأرجنتيني ودياً مساء الثلاثاء في إطار إستعدادات كلا الفريقين لبطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لهدف أكثر من رائع سجله فاسكيز في مران إسبانيا ليعلن عن جاهزيته وبقوة لتلك المواجهة المرتقبة.

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