الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


فوزنياكي تندد بتصرفات الجمهور الأمريكي
2018/03/25 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..

ندّدت الدنماركية كارولاين فوزنياكي بتصرفات جماهير ميامي التي أهانتها وهاجمت المقربين منها طيلة المباراة، وذلك بعد خروجها من الدور الثاني في دورة ميامي الأميركية الدولية لكرة المضرب على يد البورتوريكية مونيكا بويغ.

وذكرت فوزنياكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “بعض الأشخاص في المدرجات هاجموا عائلتي، وهددوا بقتل والدي ووالدتي، ووجهوا لي الشتائم التي لا أستطيع حتى التلفظ بها”، مضيفة “قالوا لابن وابنة أخ خطيبي البالغين من العمر عشر سنوات أن يصمتا ويبقيا جالسين”.

وتابعت “أجهزة الأمن وموظفو البطولة لم يقولوا أي شيء بل أنهم وافقوا على ما جرى”.

وتمنّت أن يأخذ المسؤولون عن دورة ميامي هذه القضية على محمل الجد، “لأنها مثال مرعب للأجيال القادمة من اللاعبين والمتفرجين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوزنياكي تندد بتصرفات الجمهور الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوزنياكي تندد بتصرفات الجمهور الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).


كامل التفاصيل في: الصحافة المستقلة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العبادي يناقش عمل شركة BP بحقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك
⋙ العبادي يبحث مع جنرال امريكي التنسيق الاستخباري وملاحقة الارهابيين
⋙ بالفيديو .. لحظة "انفجار هاتف محمول" بوجه صاحبه
⋙ موسيقى الجاز تسعد الجمهور السعودي في جدّة
⋙ برلماني روسي: لدينا معلومات حول محاولات خارجية للتدخل في الانتخابات الروسية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. لحظة "انفجار هاتف محمول" بوجه صاحبه
⋙ فيديو: فاسكيز يعلن إستعداده للارجنتين بهدف رائع في تدريبات الماتادور
⋙ بالصور-ثاني أطول رحلة طيران مباشر في التاريخ تصل لندن..استغرقت 17ساعة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد