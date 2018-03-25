2018/03/25 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وشارك كورتوا (25 عاماً) في خسارة تشيلسي 3-0 أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكنه غاب عن الفوز على ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنكليزي الأسبوع الماضي.

وذكر المدرب أنطونيو كونتي إن الحارس يعاني من إصابة في العضلات.





واستُدعي كورتوا إلى منتخب بلجيكا رغم الإصابة لكنه فشل في التعافي في الوقت المناسب.





و ذكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في حسابه على تويتر "لم يتعافَ تيبو كورتوا من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وترك المجموعة". واوضح الاتحاد البلجيكي أن روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الوطني لم يقرر بعد من سيحل محل كورتوا في المباراة الودية لكن من المرجح أن يبدأ سيمون مينيوليه حارس ليفربول اللقاء. وستكون مشاركة الحارس البلجيكي محل شك في مباراة تشيلسي المهمة في الدوري الانكليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير في الأول من نيسان/ أبريل مع سعي الفريقين لانهاء الموسم في المربع الذهبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورتوا لن يلعب ضد السعودية) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورتوا لن يلعب ضد السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).