أخبار ألمانيا | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة البرازيل

تنتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة قمة من العيار الثقيل بين ألمانيا والبرازيل يوم الثلاثاء القادم 27 مارس 2018 ميلادياً، الموافق 9 رجب 1439 هجرياً، وسيكون هذا اللقاء في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018، وسيقام في الاستاد الأوليمبي ببرلين.





أوقعت قرعة تصفيات المونديال المانشافت في المجموعة الثالثة رفقة آيرلندا الشمالية وجمهورية التشيك والنرويج وأذربيجان وسان مارينو، ونجح أبناء لوف في تصدر مجموعتهم بالعلامة الكاملة، أي بجمعهم 30 نقطة من 10 مباريات، ما يعني أن الألمان فازوا بجميع لقاءاتهم ولم يخسروا أو يتعادلوا طوال التصفيات.



سيبدأ زملاء أوزيل بطولة روسيا 2018 في المجموعة السادسة رفقة المكسيك وكوريا الجنوبية، والسويد التي قهرت إيطاليا وصعدت على حسابها للبطولة الأغلى في العالم، عندما انتصرت عليها في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بنتيجة (1-0) من لقائي الذهاب والإياب.





ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا قبل مباراته القوية المنتظرة ضد البرازيل.





غيابات ألمانيا - الإصابات والإيقافات سيغيب عدداً من اللاعبين عن قائمة منتخب ألمانيا بداعي الإصابة، أبرزهم حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، وثنائي بوروسيا دورتموند ماريو جوتزه وماركو رويس، كما سيلحق بهم الثلاثي مسعود أوزيل وتوماس مولر وإيمري تشان الذين تركوا معسكر المانشافت بعد تعرضهم للإصابة عقب مباراة إسبانيا.





— Germany (@DFB_Team_EN) March 25, 2018 التشكيل المتوقع سيبدأ المدرب خواكين لوف ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباراة التحضيرية الأولى ضد إسبانيا، وذلك للوقوف على جاهزيتهم لتمثيل منتخب ألمانيا في كأس العالم روسيا 2018.





التشكيل | 4-2-3-1

مارك-أندريه تير شتيجنمارفين بلاتينهاردت - نيكلاس زوله - جيروم بواتينج - جوشوا كيميشإيلكاي جوندوجان - سيباستيان روديليروي ساني - ليون جوريتسكا - جوليان براندتساندرو فاجنر

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 ميلادياً، 9 رجب 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1

المباراة ألمانيا - البرازيل الموعد الثلاثاء 27 مارس 2018 ميلادياً، 9 رجب 1439 هجرياً 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة الملعب الاستاد الأوليمبي ببرلين الحكم لم يتحدد بعد القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1

