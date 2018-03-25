سمير عادل - الاحتجاجات والانتخابات والتيارات الاسلامية

2018/03/25 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل لا انتخابات دون خدمات، هو الشعار الذي ترفعها الجماهير المعدمة في العديد من مناطق بغداد لتصل الى مدينة الثورة التي اعلن ناشطين فيها عن تنظيم أعتصام في الأيام القادمة، ولتجتاح مناطق في مدن اخرى مثل البصرة والناصرية والحلة، وهو الشعار الذي ارعب القوى الاسلامية بشكل خاص التي تدير السلطة الفاسدة منذ حكومة الجعفري عام ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- وحتى يومنا هذا.وان المثير في المشهد، بأن هذا الشعار جاء ......

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